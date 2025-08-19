دخان غيرك يقتلك.. التدخين السلبي يفتك بالقلب والرئتين ويهدد حياة الرضع

في تحذير علمي مدعوم بتقارير مركز مكافحة الأمراض الأمريكي (CDC)، أكد المختص في علم السموم الدكتور فهد الخضيري أن التدخين السلبي يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا على جميع الفئات، بما في ذلك غير المدخنين، خصوصًا في الأماكن المغلقة كالمقاهي واللاونجات.
وأوضح أن التعرض للدخان المنبعث من التبغ في محيط المدخنين قد يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة، أبرزها أمراض القلب، وسرطان الرئة، واضطرابات التنفس، إلى جانب تأثيرات خطيرة على النساء الحوامل والأطفال.
ووفقًا لموقع CDC، تشمل أبرز الأضرار المرتبطة بالتدخين السلبي: ارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، تفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن، بالإضافة إلى صلة محتملة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان الدم.
وأشار إلى أن الأطفال يتأثرون بشكل أكبر، إذ يسبب التدخين السلبي تأخرًا في نمو الرئة، ويزيد من التهابات الأذن، كما يُفاقم أعراض الربو لديهم، في حين يرتبط لدى الرضّع بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ (SIDS).
ونوّه الدكتور الخضيري إلى أن "لا وجود لأي مستوى آمن للتعرض للتدخين السلبي"، لافتًا إلى أن الدخان قد يبقى في الهواء لعدة ساعات حتى مع وجود التهوية، وقد يتسلل إلى المنازل، السيارات، والأماكن العامة المغلقة دون أن يشعر به المتأثرون.
يمكن الاطلاع على التقرير الكامل عبر موقع CDC:
https://cdc.gov/tobacco/secondhand-smoke/health.html