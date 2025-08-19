دخان غيرك يقتلك.. التدخين السلبي يفتك بالقلب والرئتين ويهدد حياة الرضع

ونوّه الدكتور الخضيري إلى أن "لا وجود لأي مستوى آمن للتعرض للتدخين السلبي"، لافتًا إلى أن الدخان قد يبقى في الهواء لعدة ساعات حتى مع وجود التهوية، وقد يتسلل إلى المنازل، السيارات، والأماكن العامة المغلقة دون أن يشعر به المتأثرون.