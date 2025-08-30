تعليقًا على "الشاورما".. استشاري: السعرات الحرارية خرافة قديمة والصيام المتقطع هو الحل

أثار استشاري الطب الباطني والأورام، الدكتور رضا بخش، جدلاً واسعًا بعدما وصف مفهوم السعرات الحرارية بـ"الخرافة القديمة" التي أُدخلت إلى الطب بالخطأ في القرن التاسع عشر، مؤكدًا أن الصيام المتقطع هو الأسلوب الأنجع للتخلص من السمنة وإنقاص الوزن.
وجاء تعليق د. بخش عبر منصة "إكس"، ردًا على ما ذكره الدكتور محمد الأحمدي حول أن "وجبة شاورما واحدة تحتاج إلى خمس ساعات من المشي السريع المتواصل لحرق سعراتها"، ليؤكد أن حساب السعرات ليس الطريق الصحيح لفقدان الوزن.
وأوضح بخش أن الأهم في عملية إنقاص الوزن هو توقيت تناول الطعام اليومي، ثم نوعيته من حيث مكوناته (بروتين – دهون – سكريات)، مشيرًا إلى أن نظرية السعرات الحرارية باتت "مفهومًا مضللًا تجاوزته الأبحاث الحديثة".
وأضاف أن الصيام المتقطع وتغيير نمط الحياة يمثلان الخيار الأمثل للوصول إلى نتائج فعالة وصحية، دون الحاجة إلى الانشغال بتعداد السعرات الحرارية.