تعليقًا على "الشاورما".. استشاري: السعرات الحرارية خرافة قديمة والصيام المتقطع هو الحل

أثار استشاري الطب الباطني والأورام، الدكتور رضا بخش، جدلاً واسعًا بعدما وصف مفهوم السعرات الحرارية بـ"الخرافة القديمة" التي أُدخلت إلى الطب بالخطأ في القرن التاسع عشر، مؤكدًا أن الصيام المتقطع هو الأسلوب الأنجع للتخلص من السمنة وإنقاص الوزن.