حليب الأبقار والمياه الغازية وأكثر.. لـ"وجه بلا حبوب شباب" احذر هذه الأطعمة

وتشير أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية الدكتورة ناتاليا كوزلوفا، إلى أن هناك أطعمة تحفز ظهور حب الشباب، من خلال تحفيز عمل الغدد الدهنية، مثل حليب البقر، كون الأبقار خلال فترة الحمل تنتج هرمونات خاصة تنتقل إلى الحليب، وعند ارتفاع مستوى هذه الهرمونات في جسم الإنسان يمكن أن تسبب ظهور حب الشباب.