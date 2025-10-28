الأسنان والقلب.. لماذا يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل النوم؟

أظهرت أبحاث طبية حديثة أن إهمال تنظيف الأسنان ليلاً يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويوصي الأطباء بتنظيف الأسنان مرتين يوميًا، مع التركيز على الفرشاة قبل النوم لتقليل تراكم البلاك والتهابات اللثة.
ووفقًا لتقرير على موقع صحيفة "تايمز أو إنديا"، قال الأطباء: "البكتيريا المتراكمة في الفم خلال الليل يمكن أن تدخل مجرى الدم عبر اللثة، مما يسبب التهابًا يؤثر على القلب".
وكشفت دراسة في "مجلة القلب الأوروبية" أن الأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم ليلاً أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وقصوره. وأوضحت الدراسة: "الالتهاب الناجم عن بكتيريا الفم يمكن أن يساهم في تصلب الشرايين مع مرور الوقت". ونصح الأطباء بالحفاظ على نظافة الفم الجيدة كإجراء وقائي ضد أمراض القلب.
كيف تؤثر صحة الفم على القلب؟
يحتوي الفم على ملايين البكتيريا، ويمكن أن تسبب التهابات اللثة دخولها إلى الدم، مما يحفز استجابة التهابية من جهاز المناعة. وقالت جمعية القلب الأمريكية: "أمراض اللثة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك السكتة الدماغية وتصلب الشرايين".
مشاكل الأسنان التي تهدد القلب
أمراض اللثة: تسمح للبكتيريا بالدخول إلى الدم، مما يزيد من الالتهاب.
فقدان الأسنان: قد يكون نتيجة التهابات اللثة طويلة الأمد، مرتبطة بأمراض القلب.
التسوس غير المعالج: قد يؤدي إلى عدوى تنتشر في الجسم.
التهاب الفم: يزيد من استجابة الجسم الالتهابية، مما يضع ضغطًا على القلب.