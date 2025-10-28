الأسنان والقلب.. لماذا يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل النوم؟

وكشفت دراسة في "مجلة القلب الأوروبية" أن الأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم ليلاً أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وقصوره. وأوضحت الدراسة: "الالتهاب الناجم عن بكتيريا الفم يمكن أن يساهم في تصلب الشرايين مع مرور الوقت". ونصح الأطباء بالحفاظ على نظافة الفم الجيدة كإجراء وقائي ضد أمراض القلب.