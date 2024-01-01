13 فكرة لـ"قائمة أهداف صحية يومية" تزامن العام الجديد.. "الصحة" توضح

دعت وزارة الصحة، مع حلول العام الميلادي الجديد، إلى كتابة الأهداف الصحية، مقدمة 13 فكرة تصلح لأن تكون أهدافاً في قائمة صحية يومية سهلة وقابلة للتحقق.