"الخضيري": "الديتوكس" أوهام وخداع.. التنظيف والتنقية لأعضاء الجسم يحدث تلقائيًّا وبدقة إلهية

وتابع في تغريدة على حسابه في "إكس" أن استخدام تلك المواد قد يسبب أمراضًا ومضاعفات وكسلًا في الطرق التلقائية للجسم ويسبب تعطلها لأن دخول تلك المواد قد يفسد أنظمة الجسم الطبيعية.