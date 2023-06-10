بعد المتداول.. هل شرب "القهوة بالحليب" مضر؟ إجابة من خبيرة تغذية ونصيحة

ولكن أظهرت نتائج دراسة نشرتها مجلة Journal of nutrition، أن محتوى الكافيين وحمض الفينول "مضادات الأكسدة" في بلازما دم المشاركين فيها الذين تناولوا أنواعًا مختلفة من القهوة كان متساويًا، أي أن القهوة بالحليب تحتوي على مضادات الأكسدة أيضًا.