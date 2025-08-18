الصحة: النوم الكافي يرفع التحصيل الدراسي ويعزز مستوى الذكاء والإدراك لدى الطلاب

أكدت وزارة الصحة من خلال منصة "عش بصحة" أن حصول الطلاب على قسط كافٍ من النوم يعد عاملاً أساسياً في رفع التحصيل الدراسي وتعزيز القدرات الذهنية والإدراكية، إضافة إلى تقليل الاضطرابات المرتبطة بقلة النوم.
وأوضحت الوزارة أن طلاب المرحلة الابتدائية يحتاجون ما بين 9 إلى 11 ساعة نوم يوميًا، بينما يحتاج طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى ما بين 8 و10 ساعات يوميًا، مشيرة إلى أن الالتزام بعدد ساعات النوم المناسبة يساعد في تحسين التركيز والأداء الأكاديمي، ويعزز الصحة العامة.
وأكدت أن متابعة نمط النوم الصحي للأبناء ينعكس إيجابًا على مستواهم الدراسي وسلوكهم اليومي، داعية أولياء الأمور إلى الحرص على تنظيم أوقات النوم بما يضمن لأبنائهم بداية عام دراسي مفعم بالنشاط والقدرة على التعلم بفعالية.