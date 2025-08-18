الصحة: النوم الكافي يرفع التحصيل الدراسي ويعزز مستوى الذكاء والإدراك لدى الطلاب

وأوضحت الوزارة أن طلاب المرحلة الابتدائية يحتاجون ما بين 9 إلى 11 ساعة نوم يوميًا، بينما يحتاج طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى ما بين 8 و10 ساعات يوميًا، مشيرة إلى أن الالتزام بعدد ساعات النوم المناسبة يساعد في تحسين التركيز والأداء الأكاديمي، ويعزز الصحة العامة.