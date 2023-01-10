دراسة يابانية حديثة تحذر من يفرطون في شرب القهوة: الموت يتربص بكم

يحرص بعض الناس على شرب أكثر من فنجان قهوة في اليوم الواحد، لأجل البقاء في حالة من اليقظة والتركيز، لكن هذه العادة تنذر بمخاطر جمة، خاصة لدى من يعانون ارتفاعا في ضغط الدم.