لا يمكنها فعل أي شيء.. خبير: لا يُنصح بالمضادات الحيوية في هذه الحالة!

أول ما قد يُقدِم عليه كثيرون عند إصابتهم بنزلات برد، هو محاولة الحصول على المضادات الحيوية حتى دون استشارة الطبيب؛ لكن هذا النوع من الأدوية قد لا يُجدي نفعًا في حالات معينة؛ وإنما قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة.