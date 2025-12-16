"النمر" يوصي بـ 6 خطوات لرعاية كبار السن في برد "المربعانية"

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، أهمية الاهتمام بكبار السن خلال موسم "المربعانية"، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة عدة جوانب أساسية تساهم في ضمان راحتهم وسلامتهم في ظل البرودة القاسية.
وأكد النمر أن من أولويات رعاية كبار السن خلال هذه الفترة هو توفير اللباس المناسب للطقس البارد، بالإضافة إلى ضرورة تجهيز مكان دافئ يتناسب مع احتياجاتهم للجلوس والراحة. كما شدد على أهمية توفير أطعمة ومشروبات تمنحهم الطاقة اللازمة وتساعدهم في مواجهة فترات البرد الطويلة.
وأشار النمر إلى ضرورة تجنب إدخال الأشخاص المصابين بالزكام أو الحمى، خصوصًا من الأطفال، إلى أماكن تواجد كبار السن، لتجنب أي خطر صحي عليهم. كما أكد على ضرورة انتظامهم في أخذ أدويتهم في الوقت المحدد للحفاظ على صحتهم.
وفي الختام، نصح النمر بمؤانسة كبار السن خلال ليالي الشتاء الطويلة، حيث يمثل ذلك دعمًا نفسيًا مهمًا لهم ويعزز من راحتهم.