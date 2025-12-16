"النمر" يوصي بـ 6 خطوات لرعاية كبار السن في برد "المربعانية"

وأشار النمر إلى ضرورة تجنب إدخال الأشخاص المصابين بالزكام أو الحمى، خصوصًا من الأطفال، إلى أماكن تواجد كبار السن، لتجنب أي خطر صحي عليهم. كما أكد على ضرورة انتظامهم في أخذ أدويتهم في الوقت المحدد للحفاظ على صحتهم.