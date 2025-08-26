الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية.. إدمان صامت يهدد صحتك كل يوم

حذّر المجلس الصحي السعودي من الأضرار الصحية الناجمة عن الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية دون انقطاع، مؤكداً أن ذلك ينعكس سلبًا على الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء.