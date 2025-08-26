الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية.. إدمان صامت يهدد صحتك كل يوم

حذّر المجلس الصحي السعودي من الأضرار الصحية الناجمة عن الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية دون انقطاع، مؤكداً أن ذلك ينعكس سلبًا على الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء.
وأوضح المجلس أن أبرز الأضرار تشمل آلام الظهر والرقبة وإجهاد الكتف والمعصمين، إلى جانب إجهاد العين والصداع واضطرابات النوم، فضلًا عن القلق والتوتر المستمر.
وأكد المجلس أهمية الاعتدال في استخدام الأجهزة الإلكترونية، وأخذ فترات راحة منتظمة، واتباع إرشادات صحية تسهم في حماية المستخدمين من المخاطر المرتبطة بالجلوس الطويل أمام الشاشات.