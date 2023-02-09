دراسة: تجارب سريرية ناجحة لعلاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة

رغم ابتعاد كوفيد عن عناوين الصحافة الرئيسية، إلا أن تطوير خيارات علاج جديدة يظل أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في مواجهة المتحورات الجديدة، كما قال جيفري غلين أستاذ علم المناعة في جامعة ستانفورد، والمؤلف المشارك للدراسة المنشورة في مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميدسين" (NEJM). ولا يزال نحو 500 شخص يموتون من المرض يوميًا في الولايات المتحدة.