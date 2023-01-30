"ابن العم الفتاك" و"الأشباح".. 15 مرضاً مخيفاً يتربص بالعالم لينقض عليه!

وتُقسّم القائمة البيانات حسب الدولة وتوضح ما إذا تم رصد حالات منها بين البشر، ومع ذلك، فإنه يُحذر من أن HCIDs المكتسبة محلياً يمكن أن تظهر مرة أخرى في البلدان التي تم استئصالها فيها سابقاً "إذا كانت عوامل النقل الضرورية موجودة".