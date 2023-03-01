موافقة أمريكية على منح المُسنين لقاحًا ضد "الفيروس المخلوي التنفسي"

جدير بالذكر أن "RSV" هو فيروس شديد العدوى يسبب مرضًا شبيهًا بالإنفلونزا لدى الأشخاص من جميع الأعمار، وتزداد شدته مع تقدم العمر، وهو مسؤول عن حوالى 177 ألف حالة دخول إلى المستشفى، و14 ألف حالة وفاة سنويًّا بين البالغين 65 عامًا أو أكثر؛ وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض.