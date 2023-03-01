موافقة أمريكية على منح المُسنين لقاحًا ضد "الفيروس المخلوي التنفسي"

صوّتت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، بفارق ضئيل، لصالح منح المسنين لقاحًا مضادًّا للفيروس المخلوي التنفسي "RSV".
ووفقًا لشبكة "سي إن إن"؛ فإن اللقاح المضاد للفيروس هو من صنع شركة فايزر (Pfizer)، ومخصص لكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، وتم التصويت على الموافقة عليه رغم مخاوف السلامة المحتملة.
وصوّت 7 أعضاء من لجنة المستشارين المتخصصة باللقاحات في الإدارة الأمريكية، بالموافقة بينما رفض 4 أعضاء آخرين مقابل امتناع عضو واحد.
وجاء التصويت لصالح منح اللقاح اعتمادًا على "وجود بيانات كافية لدعم سلامة وفعالية لقاح فايزر؛ للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن الفيروس المخلوي بين كبار السن".
وستتخذ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، التي تتبع عادةً توصيات اللجنة المستقلة، قرارًا بشأن الموافقة على اللقاحات بحلول شهر مايو المقبل، قبل موجة الشتاء المعتادة لفيروس "RSV".
وستلتزم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن توصي بعد ذلك بالحقنة قبل أن تصبح متاحة للناس.
جدير بالذكر أن "RSV" هو فيروس شديد العدوى يسبب مرضًا شبيهًا بالإنفلونزا لدى الأشخاص من جميع الأعمار، وتزداد شدته مع تقدم العمر، وهو مسؤول عن حوالى 177 ألف حالة دخول إلى المستشفى، و14 ألف حالة وفاة سنويًّا بين البالغين 65 عامًا أو أكثر؛ وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض.
وكان لقاح فايزر فعالًا بنسبة 66.7% في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي المعتدلة مع ظهور عرضين أو أكثر، و85.7% فعال في الوقاية من المرض بثلاثة أعراض أو أكثر؛ وفقًا لوثيقة إحاطة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وتتشابه أعراض كوفيد-19 والإنفلونزا و"RSV"، وبات من الضروري معرفة الأعراض، وكيفية التفريق بينها، خاصة أنها جميعها تشبه أعراض نزلات البرد.