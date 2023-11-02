3 حالات تستدعي الذهاب للطوارئ.. نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار

وقالت في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس": إن هناك 3 حالات تستدعي التوجه إلى أقرب مركز طوارئ خاصة عند عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وتفاقم الأعراض، وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، وحدوث ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.