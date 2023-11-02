3 حالات تستدعي الذهاب للطوارئ.. نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار

وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، مجموعة من النصائح لمرضى الربو خلال حالات هطول الأمطار للحفاظ على سلامتهم.
وأوضحت "صحة الرياض" أن المطر والهواء البارد من مهيجات الربو ويجب الحرص على تجنبها قدر الإمكان، وعند الاضطرار للخروج في هذه الأجواء يجب تغطية الرأس والفم والأنف.
ونوّهت الصحة بضرورة حمل مرضى الربو للبخاخ الإسعافي "موسع الشعب" دائمًا، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب.
وقالت في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس": إن هناك 3 حالات تستدعي التوجه إلى أقرب مركز طوارئ خاصة عند عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وتفاقم الأعراض، وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، وحدوث ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.