الجنس والعمر البيولوجي يكشفان أسباب اختلاف الشيخوخة بين الرجال والنساء

وأوضحت ريشيتوفا أن العمر البيولوجي لا يتطابق دائمًا مع العمر المسجل في الوثائق، إذ يمكن أن يكون متقدمًا أو متأخرًا بحسب نمط الحياة والجينات والعوامل البيئية. وأضافت أن القلب والأوعية الدموية لدى الرجال تشيخ أسرع، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب في منتصف العمر، بينما يتأخر لديهم شيخوخة الجهاز العضلي الهيكلي. أما لدى النساء، فيحدث العكس تقريبًا، إذ يتسارع تراجع الجهاز العضلي الهيكلي مسبّبًا هشاشة العظام وضعف العضلات بمعدلات أعلى مقارنة بالرجال.