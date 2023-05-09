خبراء يحذرون من تبعات صحية خطيرة وراء التقاعس عن تنظيف الأسنان لمدة أسبوع

وتفصيلاً، تؤكد إرشادات المراكز الأمريكية على أهمية مراقبة الأمراض والوقاية منها، بتنظيف الأسنان مرتين في اليوم، من أجل إزالة ما يعلق بها عند تناول الطعام والمشروبات، وفقاً لسكاي نيوز عربية.