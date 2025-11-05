العصير ليس دائمًا الخيار الصحي.. خبراء: الفواكه الكاملة أكثر فائدة

يُعدّ العصير الطازج وسيلة شائعة للحصول على الفيتامينات والمعادن، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أنه لا يغني عن تناول الفواكه والخضراوات الكاملة، بسبب فقدانه الألياف الأساسية خلال عملية العصر.
وأوضح تقرير صحي أن إزالة اللب والقشرة تقلل من الألياف التي تساهم في تقليل الالتهابات وخطر السكري وأمراض القلب وتحسين الهضم. كما يؤدي شرب العصائر منخفضة الألياف إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، مما يجعلها غير مناسبة لمرضى السكري دون إشراف طبي.
وأشار التقرير إلى أن العصائر المصنوعة من الخضراوات الورقية والتوتيات قد تدعم المناعة وتحسن صحة القلب والبشرة بفضل مضادات الأكسدة، لكنها لا تُعد علاجًا سحريًا كما يُشاع.
ونصح الخبراء بدمج العصير ضمن نظام غذائي متوازن بدل الاعتماد عليه كمصدر وحيد للفيتامينات، مع تفضيل العصائر الباردة المعصورة بالضغط لأنها تحتفظ بعناصرها الغذائية أكثر من الأنواع التقليدية.
واختتم التقرير، وفق ما نقله موقع "سكاي نيوز"، بالتأكيد على أن تناول خمس حصص يوميًا من الفواكه والخضراوات - سواء كاملة أو معصورة - هو الأفضل لدعم الصحة العامة وتحسين المزاج ومستوى الطاقة.