العصير ليس دائمًا الخيار الصحي.. خبراء: الفواكه الكاملة أكثر فائدة

وأوضح تقرير صحي أن إزالة اللب والقشرة تقلل من الألياف التي تساهم في تقليل الالتهابات وخطر السكري وأمراض القلب وتحسين الهضم. كما يؤدي شرب العصائر منخفضة الألياف إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، مما يجعلها غير مناسبة لمرضى السكري دون إشراف طبي.