هل الملح والماء غسول؟.. 4 أسباب وأكثر لرائحة الفم يكشفها "الخضيري"

قال أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إن رائحة الفم لها أسبابٌ عدة، مؤكداً مجموعة من النصائح.
وأوضح أن من أسباب رائحة الفم "التهاب اللثة أو الجهاز الهضمي العلوي أو فتقاً بالحجاب الحاجز حول المريء وغيرها".
وأضاف: كما تشمل الأسباب "عدم التنظيف بالخيط الطبي للأسنان؛ لأنه يمنع تراكم البكتيريا والأطعمة التي تبقى بين الأسنان وتسبّب الرائحة والتسوس"، مشيراً إلى أن الخيط الطبي للأسنان مهمٌ يومياً، وكذلك تنظيف الفم بالفرشة والمعجون.
وكان "الخضيري"؛ قد أشار في وقتٍ سابقٍ، إلى أن استخدم الماء والملح كغسولٍ للفم واللثة يقتل بكتيريا الفم النافعة ويسبّب مشكلات صحية كثيرة؛ كالتقرحات وإنتان الفم واللثة، بسبب موت البكتيريا النافعة التي تحميه، ويجعله بيئة خصبة للفطريات.