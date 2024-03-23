هل الملح والماء غسول؟.. 4 أسباب وأكثر لرائحة الفم يكشفها "الخضيري"

وكان "الخضيري"؛ قد أشار في وقتٍ سابقٍ، إلى أن استخدم الماء والملح كغسولٍ للفم واللثة يقتل بكتيريا الفم النافعة ويسبّب مشكلات صحية كثيرة؛ كالتقرحات وإنتان الفم واللثة، بسبب موت البكتيريا النافعة التي تحميه، ويجعله بيئة خصبة للفطريات.