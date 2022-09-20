قد يؤدي للعجز الجنسي.. 5 علامات تشير إلى ارتفاع الكولسترول في الدم

وفي التفاصيل، ذكر موقع "إيت ذيس" أن هناك 5 علامات تظهر على جسم وصحة الإنسان، وتشير إلى ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، مشيرًا إلى أنه "في حال ظهورها لا يجب إهمالها". وهذه الحالات هي: