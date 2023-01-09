دراسة: هذه الحِمية تزيد فرص الحمل وتُحَسن الخصوبة

وتعليقًا على الدراسة، فقد قالت إيفانجلين مانتزيوريس، من جامعة "جنوب أستراليا"، أظهرت الأبحاث أن "الالتهابات يمكن أن تؤثر على جودة الحيوانات المنوية، والدورة الشهرية لدى النساء، وعملية تخصيب البويضات".