اختصاصي علاج طبيعي: جلسة "الجهاز اللوحي" للأطفال تُسبِّب تقوُّس الظهر وتشوُّه العمود الفقري

وحذر من الجلسات الخاطئة أثناء استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية، التي تجعل الجسم مائلاً إلى الأمام؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقوُّس بالظهر، وتشوهات في العمود الفقري، وبعض الحالات المعقدة تسبب ضيقًا في التنفس؛ لأن الجسم يكون مضغوطًا على القفص الصدري؛ لذلك يجب الالتزام دائمًا بنمط حياة صحي.