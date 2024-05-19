اختصاصي علاج طبيعي: جلسة "الجهاز اللوحي" للأطفال تُسبِّب تقوُّس الظهر وتشوُّه العمود الفقري

قال اختصاصي العلاج الطبيعي أحمد العيسى إنه لا توجد جلسة صحيحة وغير صحيحة، ولكن هناك بعض الجلسات التي تؤدي إلى مشاكل صحية، مشيرًا إلى أن جلسة "الجهاز اللوحي" للأطفال تُسبِّب تقوُّس الظهر، وتشوُّه العمود الفقري، وضيق التنفس.
وتفصيلاً، قال "العيسى" خلال لقاء مع قناة الإخبارية إن التعليمات الطبية تطلب تغيير وضعية الجلوس كل 20 دقيقة لتحريك العضلات والمفاصل؛ لأن الجلوس على وضعية واحدة لفترة طويلة من الأخطاء التي تسبب مشاكل صحية، وتزيد نسبة الإصابة بخشونة الركبة.
وبخصوص حمل الحقائب الثقيلة نصح بضرورة تقوية العضلات وقوام الجسم، أو تنويع طريقة حمل الحقائب مرة باليد اليمنى ومرة أخرى باليد اليسرى؛ فلا يجب أن يتم الضغط على جهة واحدة أو عضلات بعينها في الجسم.
وحذر من الجلسات الخاطئة أثناء استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية، التي تجعل الجسم مائلاً إلى الأمام؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقوُّس بالظهر، وتشوهات في العمود الفقري، وبعض الحالات المعقدة تسبب ضيقًا في التنفس؛ لأن الجسم يكون مضغوطًا على القفص الصدري؛ لذلك يجب الالتزام دائمًا بنمط حياة صحي.