هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. هذا الاختبار البسيط على الجلد سيخبرك

ببساطة يمكنك سحب الجلد على بطنك أو عقد أصابعك أو صدرك والضغط عليه لبضع ثوانٍ، ثم اتركه، وإذا عاد الجلد على الفور إلى وضعه الطبيعي، فهذا يعني أن لديك ترطيبًا كافيًا.