بشرى في الطريق لمرضى السكري .. علاج ثوري يعيد للجسم إنتاج الإنسولين

اقترب العلماء من التوصل إلى علاج جديد يسمح للجسم البشري بالتغلب على مرض السكري من النوع الأول، عبر إعادة قدرته على إنتاج الإنسولين بشكل طبيعي.
وبحسب ما نشره موقع ساينس أليرت، تمكن مريض بالسكري من النوع الأول من إنتاج الإنسولين بعد خضوعه لزراعة خلايا بنكرياسية معدلة وراثياً، دون الحاجة إلى أدوية مثبطة للمناعة. وتُعد هذه التجربة الأولى من نوعها في مجال أبحاث السكري.
ويهاجم جهاز المناعة عادةً الخلايا الجزرية المسؤولة عن إنتاج الإنسولين في البنكرياس، ما يجبر المرضى على الاعتماد على حقن الإنسولين والنظام الغذائي الصارم.
أما العلاج الجديد فيستهدف استبدال الخلايا التالفة بأخرى وظيفية قادرة على إنتاج الهرمون بشكل دائم.
وتتمثل خطورة هذه الزراعة تقليدياً في أن جهاز المناعة يتعرف على الخلايا المزروعة كأجسام غريبة ويدمرها، مما يفرض استخدام أدوية مثبطة للمناعة تترك المرضى عرضة للعدوى. غير أن التعديلات الوراثية المبتكرة جعلت الخلايا المزروعة أكثر توافقاً مع الجهاز المناعي، ما سمح بتجاوز هذه العقبة.
ويؤكد الباحثون أن هذه الطريقة لا تبشر فقط بعلاج أكثر أماناً وفعالية لمرض السكري، بل قد تُطبّق مستقبلاً على أنواع أخرى من الخلايا المزروعة، بما يقلل الحاجة إلى مثبطات المناعة في مجالات طبية متعددة.