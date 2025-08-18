بشرى في الطريق لمرضى السكري .. علاج ثوري يعيد للجسم إنتاج الإنسولين

وبحسب ما نشره موقع ساينس أليرت، تمكن مريض بالسكري من النوع الأول من إنتاج الإنسولين بعد خضوعه لزراعة خلايا بنكرياسية معدلة وراثياً، دون الحاجة إلى أدوية مثبطة للمناعة. وتُعد هذه التجربة الأولى من نوعها في مجال أبحاث السكري.