6 بدائل طبيعية.. "صحة الشرقية": الشمس أهم مصادر فيتامين "د" وغير مناسبة بالأجواء الحارة

أوضحت "صحة الشرقية" أن الشمس من أهم مصادر فيتامين "د"، لكنّها غير مناسبة في هذه الأجواء الحارة.
وأضافت "الصحة" أن هناك بدائل غذائية للحصول على فيتامين "د"، مثل: الأسماك، واللحم الأحمر، والكبد، وصفار البيض.
وأكدت أن فيتامين "د" يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويزيد الاحتياج إليه عند النساء الحوامل والمرضعات.
وحذّرت "صحة الشرقية" من زيادة فيتامين "د" أو نقصه عن الحدود الطبيعية؛ كون الزيادة تسبّب ضعف العظام وتلف الكلى والقلب، فيما يتسبّب نقصه في الكساح عند الأطفال ولين العظام عند الكبار.
وعدّدت "الصحة" مصادر الحصول على فيتامين "د" طبيعياً، وهي التعرُّض لأشعة الشمس بين 5 إلى 30 دقيقة يومياً، وصفار البيض والفطر والأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار والألبان المدعمة والأسماك الزيتية، مثل السلمون والسردين والتونة.