6 بدائل طبيعية.. "صحة الشرقية": الشمس أهم مصادر فيتامين "د" وغير مناسبة بالأجواء الحارة

وحذّرت "صحة الشرقية" من زيادة فيتامين "د" أو نقصه عن الحدود الطبيعية؛ كون الزيادة تسبّب ضعف العظام وتلف الكلى والقلب، فيما يتسبّب نقصه في الكساح عند الأطفال ولين العظام عند الكبار.