تجمع القصيم الصحي يوضح طرق انتقال الإيدز ويؤكد: الوقاية تبدأ بالوعي
أصدر تجمع القصيم الصحي توضيحًا تثقيفيًّا حول طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، مشيرًا إلى أن الوقاية من المرض تعتمد بشكل أساسي على الوعي والسلوك الصحي السليم، مؤكدًا أهمية نشر المعلومات الصحيحة بعيدًا عن المفاهيم المغلوطة.
وبيّن التجمع أن الإيدز يحدث نتيجة دخول فيروس نقص المناعة البشرية إلى الجسم، ما يؤدي تدريجيًّا إلى التأثير على الجهاز المناعي، موضحًا أبرز طرق انتقال العدوى، والتي تشمل الممارسات الجنسية غير المحمية، ونقل الدم الملوث، واستخدام أدوات الحقن المشتركة، إضافة إلى انتقال الفيروس من الأم المصابة إلى الجنين أثناء الحمل أو الولادة أو من خلال الرضاعة.
وأكد تجمع القصيم الصحي أن التعرف على هذه الطرق يسهم في حماية الفرد والمجتمع من العدوى، مبينًا أن الإيدز من الأمراض التي يمكن الوقاية منها عند اتباع الإرشادات الصحية، والحرص على السلوكيات الآمنة، والكشف المبكر عند الحاجة.
ودعا التجمع الجميع إلى تعزيز ثقافة التوعية الصحية، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المجتمع.