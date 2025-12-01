تجمع القصيم الصحي يوضح طرق انتقال الإيدز ويؤكد: الوقاية تبدأ بالوعي

وبيّن التجمع أن الإيدز يحدث نتيجة دخول فيروس نقص المناعة البشرية إلى الجسم، ما يؤدي تدريجيًّا إلى التأثير على الجهاز المناعي، موضحًا أبرز طرق انتقال العدوى، والتي تشمل الممارسات الجنسية غير المحمية، ونقل الدم الملوث، واستخدام أدوات الحقن المشتركة، إضافة إلى انتقال الفيروس من الأم المصابة إلى الجنين أثناء الحمل أو الولادة أو من خلال الرضاعة.