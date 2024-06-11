"الصحة العامة" تحدد طرق الوقاية من العدوى التنفسية

وكتبت في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس": تشمل تلك الطرق: تغطية الفم بمنديل أو بمرفق اليد عند السعال أو العطس، ورمي المناديل المستعملة في الأماكن المخصصة للنفايات، وغسل اليدين جيدًا بالصابون.