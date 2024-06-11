"الصحة العامة" تحدد طرق الوقاية من العدوى التنفسية

حددت هيئة الصحة العامة "وقاية"، اليوم الثلاثاء، عدة طرق للوقاية من العدوى التنفسية.
وكتبت في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس": تشمل تلك الطرق: تغطية الفم بمنديل أو بمرفق اليد عند السعال أو العطس، ورمي المناديل المستعملة في الأماكن المخصصة للنفايات، وغسل اليدين جيدًا بالصابون.
كما تتضمن طرق الوقاية: في حال عدم توفر الماء والصابون، استخدام معقم اليدين "يجب أن يحتوي على 60% من الكحول"، شرط ألا تكون الأيدي متسخة أو ملطخة بالدهن.
ونصحت "وقاية" بأنه عند الشعور بالأعراض أو ظهورها مثل الحمى والكحة، يجب طلب الرعاية الصحية على الفور، إضافة إلى ضرورة الحرص على لبس الكمامة في الأماكن المزدحمة.