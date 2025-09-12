دراسة أمريكية: شرب الماء وقوفًا قد يضر الهضم والقلب

الدراسة، المنشورة على منصة "PMC" العلمية، أوضحت أن "وضعية الجسم أثناء الشرب تؤثر على توزيع السوائل في الجسم، وقد تغيّر قياسات الترطيب"، مشيرة إلى أن الجلوس أثناء الشرب هو الوضع الأمثل لامتصاص أفضل وأكثر أمانًا.