5 أسباب ومزايا رئيسية تؤكد أهمية تناوُل الشوفان في وجبة الفطور.. تعرَّف عليها

ينصح الخبراء بالحرص على تناول الشوفان في وجبة الفطور يوميًّا للفوز بوجبة مغذية.
وفي التفاصيل، يوفر الشوفان العديد من الفوائد الصحية، من بينها المزايا الرئيسية الخمسة الآتية، وفقًا لتقرير نقله "العربية نت" عن موقع WIO News:
يعد الشوفان مصدرًا متوازنًا للعناصر الغذائية؛ لأنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية، التي تلبي احتياجات الجسم منذ بداية اليوم.
يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان؛ ما يعزز حركات الأمعاء المنتظمة، ويدعم بكتيريا الأمعاء المفيدة.
تعمل الألياف الموجودة في الشوفان على إبطاء امتصاص السكر؛ ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنع ارتفاعه.
يمكن أن يخفض الشوفان مستويات الكولسترول السيئ LDL؛ ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
الشوفان منخفض السعرات الحرارية، وغني بالألياف؛ لذا فإنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول؛ وبالتالي يمكن أن يعزز جهود إنقاص الوزن، وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.