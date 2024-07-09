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5 أسباب ومزايا رئيسية تؤكد أهمية تناوُل الشوفان في وجبة الفطور.. تعرَّف عليها

غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تُلبِّي احتياجات الجسم
5 أسباب ومزايا رئيسية تؤكد أهمية تناوُل الشوفان في وجبة الفطور.. تعرَّف عليها

ينصح الخبراء بالحرص على تناول الشوفان في وجبة الفطور يوميًّا للفوز بوجبة مغذية.

وفي التفاصيل، يوفر الشوفان العديد من الفوائد الصحية، من بينها المزايا الرئيسية الخمسة الآتية، وفقًا لتقرير نقله "العربية نت" عن موقع WIO News:

1. غني بالمواد المغذية

يعد الشوفان مصدرًا متوازنًا للعناصر الغذائية؛ لأنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية، التي تلبي احتياجات الجسم منذ بداية اليوم.

2. صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان؛ ما يعزز حركات الأمعاء المنتظمة، ويدعم بكتيريا الأمعاء المفيدة.

3. نسبة السكر في الدم

تعمل الألياف الموجودة في الشوفان على إبطاء امتصاص السكر؛ ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنع ارتفاعه.

4. صحة القلب

يمكن أن يخفض الشوفان مستويات الكولسترول السيئ LDL؛ ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. إنقاص الوزن

الشوفان منخفض السعرات الحرارية، وغني بالألياف؛ لذا فإنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول؛ وبالتالي يمكن أن يعزز جهود إنقاص الوزن، وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

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