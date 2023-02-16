استشاري: طبيعة الطقس الحار بالمملكة تسببت في انتشار هذه الحالة المَرَضية

وأضاف "العويضة" إلى أن هناك تخصصات عدة في جراحة المسالك البولية، منها جراحة المناظير، والتدخل المحدود، وجراحة الأورام، والمسالك البولية النسائية العصبية، وجراحة مسالك الأطفال، وأمراض الذكورة والعقم، والجراحات الترميمية، لافتًا إلى أن الجمعية بها 6 مجموعات تخصصية، وكل مجموعة ينضم إليها الأطباء المتخصصون، بحيث تتم المشاركة فيما بينهم في البرامج العلمية وتبادل الخبرات.