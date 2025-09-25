7 أطعمة تسبب الانتفاخ .. تعرف على كيفية تخفيف أثرها على الجهاز الهضمي

أفاد موقع "Verywell Health" الطبي أن بعض الأطعمة الشائعة رغم فوائدها الصحية قد تسبب الانتفاخ، من بينها الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط، والتفاح الغني بالفركتوز والسوربيتول، ومنتجات الألبان التي تحتوي على اللاكتوز.
كما أدرج الموقع الفاصولياء التي تتسبب بتخمر الألياف في الأمعاء، والمشروبات الغازية التي تدخل كميات من الهواء للجهاز الهضمي، إضافة إلى الثوم والبصل لاحتوائهما على مركب "الفركتان"، والبطيخ الذي يحتوي على نسب عالية من الفركتوز.
وللتخفيف من هذه الأعراض، ينصح الخبراء بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي أو اليوغا بعد الوجبات، وتدليك البطن بحركات دائرية، إضافة إلى الاسترخاء أو أخذ حمام دافئ لتقليل التوتر الذي يؤثر على الهضم.
ويشير الأطباء إلى إمكانية استبدال بعض هذه الأطعمة بخيارات أخرى مثل الموز بدل التفاح، أو الحليب النباتي بدل الألبان، أو شاي الزنجبيل بدل المشروبات الغازية، لتقليل احتمالية حدوث الانتفاخ.