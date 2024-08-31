"الوجه المظلم للصيام المتقطع".. مرض خطير في تجربة بحثية على الفئران!

يُذكر أن دراسات سابقة أشارت إلى أن الصيام المتقطع قد يكون مفيدًا بالفعل في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وربما حتى تعزيز فعالية العلاجات المضادة للسرطان. ومع ذلك ركزت هذه الدراسات إلى حدّ كبير على الامتناع عن الطعام، دون النظر في العواقب المحتملة لكسر الصيام، وقد يساعد المزيد من التحقيق في تحديد طرق لتعزيز الفوائد مع الحدّ من المخاطر.