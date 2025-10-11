أسطورة فيتامين سي: هل يحمي حقًا من نزلات البرد؟ وما قصة البطل الخفي للشتاء؟

ووفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، تعود شهرة فيتامين سي إلى العالم الأميركي لينوس بولينغ الحاصل على جائزة نوبل، الذي ادّعى في السبعينيات أن الجرعات المرتفعة منه تمنع الإصابة بنزلات البرد، لكن فرضيته لم تستند إلى أدلة علمية قوية.