تزيد الشعور بالشبع.. "الصحة": النشويات المعقدة الوجبة الأنسب للسحور

نصحت وزارة الصحة باختيار النشويات المعقدة بطيئة الامتصاص، مثل (الخبز الأسمر والبطاطس)، التي لا ترفع السكر بشكلٍ مفاجئ، وتزيد الشعور بالشبع.
وأضافت عبر منصتها الرئيسة للتوعية الصحية "عش بصحة"، أنه يجب خلال السحور اختيار وجبة محتوية على النشويات المعقدة بطيئة الامتصاص؛ كخبز القمح الكامل والخبز الأسمر والشوفان وبعض الخضراوات مثل البطاطس.
وأوضحت في إنفوجرافيك لها، أن النشويات المعقدة تجعل الطعام يأخذ وقتاً أطول حتى يتحوّل إلى جلوكوز، وبذلك لا يحدث أي ارتفاعٍ مفاجئ في مستويات سكر الدم، وتساعد على تقليل الجوع لفترة أطول لبطء امتصاصها.