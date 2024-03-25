تزيد الشعور بالشبع.. "الصحة": النشويات المعقدة الوجبة الأنسب للسحور

وأوضحت في إنفوجرافيك لها، أن النشويات المعقدة تجعل الطعام يأخذ وقتاً أطول حتى يتحوّل إلى جلوكوز، وبذلك لا يحدث أي ارتفاعٍ مفاجئ في مستويات سكر الدم، وتساعد على تقليل الجوع لفترة أطول لبطء امتصاصها.