قرب مصابيح "LED" من الورم.. تقنية جديدة لعلاج السرطان بالضوء

وأكمل قائلاً: "إذا كانت الخلايا في أجسادنا عبارة عن منازل في مدينة وأردنا إرسال رسائل إلى عنوان محدد، فنحن بحاجة إلى كل من الرمز البريدي ورقم المنزل، إذا قمنا بتوسيع هذا التشبيه ليشمل عديداً من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان، فإن الأدوية التي تستخدم غالباً في العلاج الكيميائي ليس لها رمز بريدي أو رقم منزل، وبالتالي أهدافها قليلة جداً".