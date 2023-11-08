مجلس الصحة الخليجي يصدر "دليل التعامل والوقاية من آلام الظهر"

أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلًا توعويًا بعنوان "دليل التعامل والوقاية من آلام الظهر"، بهدف توعية الجمهور بأهمية الوقاية من آلام أسفل الظهر، وكيفية التعامل معها عن طريق تقديم تمارين تفاعلية مختلفة تساعد على التقليل من هذه الآلام والوقاية منها وإمكانية تطبيقها في أي زمان ومكان.
وقدم الدليل تعريفًا بمفهوم الألم كنظام إنذار من الجهاز العصبي ومسبّباته وأنواعه المختلفة، منها الألم الحاد الذي يظهر بشكل مفاجئ نتيجة إصابة أو حالة طبية، ويستمر لفترات قصيرة، والألم المزمن الذي يستمر لفترات طويلة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال منصة دليلك الصحي على الرابط التالي: دليل آلام الظهر-تفاعلي (ghc.sa).