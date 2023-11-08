مجلس الصحة الخليجي يصدر "دليل التعامل والوقاية من آلام الظهر"

أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلًا توعويًا بعنوان "دليل التعامل والوقاية من آلام الظهر"، بهدف توعية الجمهور بأهمية الوقاية من آلام أسفل الظهر، وكيفية التعامل معها عن طريق تقديم تمارين تفاعلية مختلفة تساعد على التقليل من هذه الآلام والوقاية منها وإمكانية تطبيقها في أي زمان ومكان.