"الصحة": الحد من هذه الأغذية والمشروبات يقلل خطر السمنة والسكري

أكدت وزارة الصحة ممثلةً في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، ان تقليل الأغذية والمشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والسكر والملح؛ يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسمنة والسكري من النوع الثاني.