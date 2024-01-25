"الصحة": الحد من هذه الأغذية والمشروبات يقلل خطر السمنة والسكري

أكدت وزارة الصحة ممثلةً في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، ان تقليل الأغذية والمشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والسكر والملح؛ يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسمنة والسكري من النوع الثاني.
وأشارت "صحة الشرقية"، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أن الفواكه أفضل خيار للوجبات الخفيفة في أثناء اليوم، حاثة على إبدال الدهون المهدرجة والمشبعة بالزيوت غير المشبعة.
وأضافت: "بدّل المشروبات الغازية والسكرية بالماء، واقرأ المعلومات الغذائية جيداً قبل شراء أي منتج غذائي، واحرص على تناول الحبوب الكاملة كإبدال الأرز الأبيض بالأرز البني".