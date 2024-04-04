8 نصائح هامة للحفاظ على صحة "البنكرياس".. لا تتجاهلها

تناول المزيد من الفواكه الطازجة والخضراوات مع الحبوب الكاملة وكذلك البروتينات الخالية من الدهون لدعم وظيفة البنكرياس؛ حيث يمكن أن تساعد الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف في الصحة العامة، وتدعم صحة البنكرياس، وتساعد في الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم؛ مما يقلل من الضغط عليه.