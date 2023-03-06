تريد تخفيف وزنك.. واظب على اتباع هذه الخطة

خل التفاح

أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن خل التفاح يمكن أن يزيد من عملية التمثيل الغذائي، ويساعدك على حرق الدهون، ويقلل الشهية، ويخفض نسبة السكر في الدم.