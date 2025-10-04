تصيب نحو نصف النساء.. ما هي الأورام الليفية الرحمية وأبرز أعراضها وهل تؤثر على الحمل؟

كشف تقرير صحي أن الأورام الليفية الرحمية، وهي أورام حميدة تنمو داخل الرحم، تصيب ما يصل إلى 50% من النساء في سن الإنجاب. وأوضح التقرير، المنشور على موقع Ascensus Health، أن هذه الأورام ليست سرطانية، لكنها قد تسبب أعراضًا مزعجة تؤثر سلبًا في جودة الحياة، وقد تستدعي تدخلًا طبيًا بحسب شدتها.