تصيب نحو نصف النساء.. ما هي الأورام الليفية الرحمية وأبرز أعراضها وهل تؤثر على الحمل؟

كشف تقرير صحي أن الأورام الليفية الرحمية، وهي أورام حميدة تنمو داخل الرحم، تصيب ما يصل إلى 50% من النساء في سن الإنجاب. وأوضح التقرير، المنشور على موقع Ascensus Health، أن هذه الأورام ليست سرطانية، لكنها قد تسبب أعراضًا مزعجة تؤثر سلبًا في جودة الحياة، وقد تستدعي تدخلًا طبيًا بحسب شدتها.
وأشار التقرير إلى أن كثيرًا من النساء قد لا يشعرن بأي أعراض، في حين تظهر لدى أخريات علامات واضحة، أبرزها غزارة الدورة الشهرية، وآلام الحوض، والتبول المتكرر، وآلام أسفل الظهر. وتختلف شدة الأعراض تبعًا لحجم الورم وموقعه داخل الرحم، حيث تنقسم الأورام إلى ثلاثة أنواع رئيسية: تحت المصلية، وداخل الجدار العضلي، وتحت المخاطية.
وبيّن التقرير أن خيارات العلاج تتنوع وفق حالة المريضة ورغبتها في الإنجاب، وتشمل العلاجات الدوائية الهرمونية لتقليص حجم الورم، أو التدخل الجراحي لاستئصاله، وقد تصل إلى استئصال الرحم في الحالات المتقدمة، مع الإشارة إلى توفر تقنيات حديثة غير جراحية مثل الموجات فوق الصوتية المركزة.
كما نبه التقرير إلى أن الأورام الليفية قد تؤثر في الحمل من خلال زيادة احتمالية النزيف أو تغيير وضعية الجنين، مما يرفع خطر الولادة القيصرية، مؤكدًا أهمية المتابعة الطبية الدورية واستشارة الطبيب عند ظهور أي أعراض غير طبيعية.