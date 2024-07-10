سكري وحموضة وأشياء أخرى.. خبير تغذية يكشف مشكلة العصائر الطازجة وأفضل بديل لها

ويقول الخبير في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "عادة لا يضاف السكر إلى العصائر الطازجة، كما لا يمكن الشك بأنها طبيعية، ولكن هناك جانب سلبي لها، العصير الطازج مركز للغاية وحامض، وخاصة عصير البرتقال، وشربه على معدة فارغة أمر سيئ، كما أن شرب هذه العصائر يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز الهضمي المزمنة وقد تزيد مستوى حموضة المعدة".