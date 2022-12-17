هل تشعر بآلام الظهر عند التنفس؟.. انتبه الأمر قد يكون خطيرًا

وقالت الدكتورة كيت رولاند، من جامعة راش: "هناك عضلات صغيرة بين الضلوع، من الأمام والخلف، تساعد على توسيع وتقليص صدرك كجزء طبيعي من التنفس، ويمكن شدّ هذه العضلات أو إجهادها من خلال أنشطة مثل رفع الأشياء الثقيلة أو السعال لفترات طويلة. وعندما يحدث هذا، يمكن أن يتفاقم إجهاد العضلات مرة أخرى مع كل نفس تأخذه".