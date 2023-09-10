أمراض خطيرة يكشفها فمك.. علامات تشير للسرطان والإيدز وأكثر!

قد يكون وجود قرحة على الشفتين أو داخل الخد أو على اللثة علامة على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛ حيث يهاجم الفيروس جهاز المناعة في الجسم، وفي حالات نادرة يمكن أن يؤدي إلى مرض الإيدز إذا أصيبت دفاعات الجسم الذاتية بالشلل، لدرجة أن حياة المريض تصبح معرضة للخطر.