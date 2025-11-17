"الذيابي" لـ"سبق": القهوة والمسكنات والتوتر أبرز أسباب التهاب المعدة

وحول الأعراض، أشار الدكتور الذيابي إلى أنها تشمل ألمًا أو حرقة في أعلى البطن، غثيانًا، انتفاخًا، فقدان شهية، وقد يصاحبها قيء أو ظهور دم في البراز. وحذر من تجاهل الأعراض إذا استمرت أكثر من بضعة أيام أو ظهرت علامات خطورة مثل القيء الدموي، البراز الأسود، فقدان الوزن، أو وجود تاريخ عائلي لسرطان المعدة.