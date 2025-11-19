الإقلاع المبكر هو الحل.. تحليل 22 دراسة يؤكد: حتى التدخين البسيط يضاعف خطر أمراض القلب والوفاة

كشف تحليل موسّع لـ22 دراسة طولية أجراه باحثون من Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health أن التدخين حتى بمعدلات منخفضة جدًا يزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة.
حلّل الباحثون بيانات أكثر من 300 000 بالغ من 22 دراسة طولية امتدت لنحو 20 عامًا، وسُجلت خلالها 125 000 حالة وفاة و54 000 حالة أمراض قلبية وعائية تقريبًا.
وأظهرت النتائج أن تدخين 2–5 سجائر يومياً فقط — أي ما يُعدّ تدخيناً بسيطاً — يرفع خطر الإصابة بـ قصور القلب بنسبة نحو 50٪، وخطر الوفاة بنسبة 60٪ مقارنة بغير المدخّنين.
وقال الباحثون: «هذه واحدة من أكبر الدراسات حول تدخين السجائر حتى الآن… من اللافت للنظر مدى ضرر التدخين، فحتى الجرعات المنخفضة منه تُسبب مخاطر قلبية وعائية كبيرة».
وبالرغم من أن المخاطر تنخفض تدريجيًا بعد الإقلاع، إلا أن المدخّنين السابقين قد يظلون معرضين لمخاطر أعلى حتى بعد 30 عامًا من التوقف عن التدخين.
وأكد الباحثون أن «الإقلاع عن التدخين في أقرب وقت ممكن من الحياة» هو الأهم، أكثر من مجرد تقليل عدد السجائر، مشددين على ضرورة تعزيز برامج الوقاية من التدخين.