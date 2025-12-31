الدكتور خالد النمر: لا توجد خلطات طبيعية تزيل ترسّبات الشرايين أو تفتحها

وأوضح النمر أن هذه المفاهيم شائعة بين الناس لكنها غير صحيحة علميًا، ولا تستند إلى أي دراسات أو أدلة طبية موثوقة، مشددًا على أن انسداد الشرايين لا يمكن علاجه أو الوقاية منه عبر وصفات شعبية.