الدكتور خالد النمر: لا توجد خلطات طبيعية تزيل ترسّبات الشرايين أو تفتحها

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، أنه لا يوجد أي مشروب أو خلطة طبيعية قادرة على إزالة ترسّبات الشرايين أو فتحها، نافيًا صحة ما يتم تداوله حول خلطات مثل مزج الليمون وخل التفاح والزنجبيل والثوم مع الماء المغلي.
وأوضح النمر أن هذه المفاهيم شائعة بين الناس لكنها غير صحيحة علميًا، ولا تستند إلى أي دراسات أو أدلة طبية موثوقة، مشددًا على أن انسداد الشرايين لا يمكن علاجه أو الوقاية منه عبر وصفات شعبية.
وبيّن أن الوقاية الحقيقية من أمراض الشرايين تعتمد على اتباع نمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني، وضبط عوامل الخطورة مثل ارتفاع الكوليسترول والسكر وضغط الدم، إضافة إلى الالتزام بالعلاج الطبي الموصوف عند الحاجة.
ودعا الدكتور النمر إلى عدم الانسياق خلف المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والحرص على استقاء المعلومات الصحية من مصادر طبية معتمدة.