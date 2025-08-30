قريبًا في الأسواق.. لصقة ثورية تُنهي مشكلة تؤرق الشباب في 7 أيام فقط

ربما أصبح حب الشباب مشكلة من الماضي قريبًا، مع اكتشاف لاصقات جديدة قادرة على القضاء على البثور خلال سبعة أيام فقط. كشفت دراسة كورية جنوبية النقاب عن نظام لاصقات مبتكر من مرحلتين يعالج حب الشباب بشكل فعال، مما يفتح آفاقًا جديدة في عالم العناية بالبشرة.
وفقًا لموقع "ميديكال إكسبريس"، طوّر باحثون لاصقات تحتوي على زوائد دقيقة ترسل مركبات مضادة للبكتيريا والالتهابات مباشرة إلى المنطقة المصابة. أكدت التجارب السريرية فعاليتها، حيث اختفت البثور تمامًا بعد أسبوع واحد من الاستخدام. وقال الباحث الرئيسي يونغ هي كيم: "إمكانات هذه اللاصقات تتجاوز علاج حب الشباب، لتشمل اضطرابات الجلد والسمنة."
الرقعة، المصنوعة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، تتكون من حمض الهيالورونيك المعروف بفوائده للبشرة، ومضاف إليه عوامل مثل حمض الساليسيليك والنياسيناميد. أثبتت التجارب التي شملت 20 مشاركًا أن الرقعة تذوب بسلاسة في الجلد دون أي ألم أو تهيج، مع انخفاض بنسبة 81% في آفات حب الشباب خلال ثلاثة أيام فقط. وأعرب 95% من المشاركين عن رضاهم التام عن النتائج.
من المقرر طرح هذه التقنية في الأسواق الكورية والأمريكية بحلول خريف 2025، مما يبشر بثورة في مجال العناية بالبشرة وعلاج مشكلات أخرى.