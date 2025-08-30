قريبًا في الأسواق.. لصقة ثورية تُنهي مشكلة تؤرق الشباب في 7 أيام فقط

الرقعة، المصنوعة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، تتكون من حمض الهيالورونيك المعروف بفوائده للبشرة، ومضاف إليه عوامل مثل حمض الساليسيليك والنياسيناميد. أثبتت التجارب التي شملت 20 مشاركًا أن الرقعة تذوب بسلاسة في الجلد دون أي ألم أو تهيج، مع انخفاض بنسبة 81% في آفات حب الشباب خلال ثلاثة أيام فقط. وأعرب 95% من المشاركين عن رضاهم التام عن النتائج.