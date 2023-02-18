نام بالعدسات اللاصقة 40 دقيقة.. شاهد ما حدث له

في التفاصيل، نام مايكل كرامهولتز؛ فترة قصيرة مدتها 40 دقيقة للاستراحة من العمل في ديسمبر الماضي، وعندما استيقظ لاحظ احمراراً في إحدى عينيه، لكنه لم يهتم بالأمر، لأنه يعاني دائماً التهاب الملتحمة بسبب استعمال العدسات اللاصقة.