"العودة إلى الطبيعة".. دراسة: نوع من الشاي يخفض سكر الدم بنسبة 43 % خلال نصف ساعة

وتبين أن المركبات النشطة بيولوجيا مثل حمض الإيلاجيك والبوليفينولات تثبط الإنزيمات المعوية المسؤولة عن تفكيك السكروز، مما يؤدي إلى تقليل سرعة الهضم ومنع الارتفاع المفاجئ في سكر الدم. وأظهرت النتائج انخفاضا لافتا في كل من الغلوكوز والإنسولين بعد 15 و30 و60 دقيقة من تناول الشاي مع السكروز، بينما لم يظهر تأثير مشابه عند تناوله مع الغلوكوز النقي.