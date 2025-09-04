"العودة إلى الطبيعة".. دراسة: نوع من الشاي يخفض سكر الدم بنسبة 43 % خلال نصف ساعة

في اكتشاف علمي واعد، أظهرت دراسة سريرية حديثة أن شاي أوراق التوت الأحمر قد يشكل حلا طبيعيا فعالا للسيطرة على ارتفاع مستوى السكر بعد الوجبات، إذ تمكن الباحثون من رصد انخفاض بلغ 43% في مستويات الغلوكوز خلال 30 دقيقة فقط عند تناوله مع سكر المائدة.
ووفقاً لموقع " نيوز ميديكال"، أكد الفريق البحثي أن "المركبات الطبيعية في أوراق التوت تعمل على إبطاء امتصاص السكريات بشكل انتقائي"، وهو ما قد يفتح الباب أمام بدائل علاجية طبيعية لمرضى السكري من النوع الثاني الذي يصيب اليوم أكثر من 800 مليون شخص حول العالم.
وتبين أن المركبات النشطة بيولوجيا مثل حمض الإيلاجيك والبوليفينولات تثبط الإنزيمات المعوية المسؤولة عن تفكيك السكروز، مما يؤدي إلى تقليل سرعة الهضم ومنع الارتفاع المفاجئ في سكر الدم. وأظهرت النتائج انخفاضا لافتا في كل من الغلوكوز والإنسولين بعد 15 و30 و60 دقيقة من تناول الشاي مع السكروز، بينما لم يظهر تأثير مشابه عند تناوله مع الغلوكوز النقي.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج تحمل "أملا جديدا لإيجاد علاجات طبيعية وآمنة، خالية من الآثار الجانبية الشائعة مع الأدوية التقليدية"، خاصة وأن المشاركين لم يسجلوا أية مشاكل هضمية.
ورغم قوة النتائج، حذر الفريق من بعض القيود في الدراسة مثل صغر العينة (20 مشاركا) وقصر المدة، داعيا لإجراء أبحاث أوسع تشمل مرضى السكري وأصحاب ضعف تحمل الغلوكوز على المدى الطويل.
بهذا، يضع شاي أوراق التوت الأحمر نفسه منافسا قويا في ساحة البحث عن حلول طبيعية، منخفضة التكلفة وآمنة، لمواجهة أزمة السكري العالمية المتفاقمة.